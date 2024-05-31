Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında yükselişle 10519 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.36 oranında yükselişle 10519 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında yükselişle 15076 puan, sanayi endeksi yüzde 0.36 oranında artışla 14395 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında yükselişle 15076 puan, sanayi endeksi yüzde 0.36 oranında artışla 14395 puan seviyesinden işlem görüyor.