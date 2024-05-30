Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.21 oranında artışla 10501 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.21 oranında artışla 10501 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.35 oranında artışla 15016 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında yükselişle 14428 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.35 oranında artışla 15016 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında yükselişle 14428 puan seviyesinden işlem görüyor.