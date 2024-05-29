Kırklareli'de göçmen operasyonu

Kırklareli'de polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobilde 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi yönüne giden bir otomobilden şüphelenip 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp kaçtığı otomobil, durdurulup kontrol edildi.Kontrolde otomobilde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü M.F., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör M.F. ise adliyeye sevk edildi.