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Erzurum'da endişelendiren görüntü! Yolda oluşan dev yarıklar korkutuyor

Erzurum'un İspir ilçesinde Devedağı grup yolu heyelan ve toprak kayması sebebiyle bölge sakinleri için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Ekleme: 29.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da endişelendiren görüntü! Yolda oluşan dev yarıklar korkutuyorErzurum'un İspir ilçesi devedağı gurup yolu sürücülerin kabusu oldu.

Erzurum'da endişelendiren görüntü! Yolda oluşan dev yarıklar korkutuyor

Yolda oluşan dev çatlaklar ve yolun alt kısmının çökmesi yoldan geçen sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Erzurum'da endişelendiren görüntü! Yolda oluşan dev yarıklar korkutuyor

Bölge sakinleri, 'Bu yol çevre köylerdeki tüm vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Yolun alt tarafı uçurum, yol üzerinde dev yarıklar oluştu. Tedbir alınmasını istiyoruz' dediler.

Erzurum'da endişelendiren görüntü! Yolda oluşan dev yarıklar korkutuyor