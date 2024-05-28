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Beyaz Gazete
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Hatay'da deprem!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 28.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da deprem!'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar alan illerin başında gelen Hatay sallanmaya devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.29'da meydana gelen depremin, yerin 7.28 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.