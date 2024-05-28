Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.20 oranında yükselişle 10678 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.20 oranında yükselişle 10678 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında artışla 15209 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında yükselişle 14779 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında artışla 15209 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında yükselişle 14779 puan seviyesinden işlem görüyor.