İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; İzmir'in Torbalı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.