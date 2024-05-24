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İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; deprem yerin 9,6 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 24.05.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerine göre; İzmir'in Torbalı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede; İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Adana, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.