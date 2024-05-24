Esra Balamir isyan etti!

Esra Balamir, tatil alışverişine geldiği Nişantaşı Citys'te görüntülendi. Tatil fiyatlarının yüksek olmasına şarkıcı, 'Lahmacun fiyatlarını merak ediyorum. Geçen gün 1 milyon TL'lik hesabı görünce iki gün, 'Ne yediler' diye düşündüm. Bana o hesap gelse, 'Zıkkımın kökü' yazar gönderirdim' dedi.Bazı kişilerin 'Kadınlar hesap ödemez' yorumlarına karşı konuşan şarkıcı Balamir şu ifadeleri kullandı:Kişiye göre değişir. Kim güçlüyse o ödemeli... 'Kadın dediğin elinin cebine atmaz' demiyorum. Hayat müşterek. Nafakanın ise ömürlük olması saçma geliyor. Belli bir yerde durulması lazım. Hayatına yeni insanlar dahil oluyor ama eski eşten nafaka almaya devam ediyorsun. Çocuğuna ise bakmak zorunda... Çocuğun geleceğinden hem anne hem de baba sorumlu... Ben hiçbir şey istememiştim. Erkekler boşanırken başından atsın diye her şeyi kabul ediyor. Sonra mahkemeye başvuruyor. 10-15 bin dolar nafaka alan var, 2 bin TL de alan var. Burada da adaletsizlik bulunuyor. Aşk önemli ama paranın da önemi var. Erkekler de parası olan kadınlarla hemen evleniyor. Dünya tersine döndü.Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalanmasına Uzman, 'Aşk acısı çekiyor bence... Sevgi açı olunca tükenmişlik sendromu oluyor. Meryem Uzerli de öyle olmuştu. Para ve şöhret var ama sevilmeyince oluyor. Biri kalbini kırmış. Sevilmek istiyor. Benim de depresyon geçirdiğim ve ölmek istediğim an olmuştu. Zamanla takmamayı öğreniyorsun. Müjde Uzman'ın depresyondan çıkması için karşısına prensin çıkmasına bakar' açıklamasını yaptı.Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından tükendiğini açıklamıştı. Ünlü isim şu ifadeleri kullanmıştı:Hepsini okuyanlar için… Patlama noktasına geldim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir. Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi ‘Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin.