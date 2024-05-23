MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Pençe-Kilit Operasyonu alanında bir el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğu bildirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da şehit er Zorba için taziye mesajı yayınladı.Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesine yer verdi.