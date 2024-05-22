Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.32 oranında artışla 10930 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.32 oranında artışla 10930 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında yükselişle 15635 puan, sanayi endeksi yüzde 0.15 oranında artışla 15086 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında yükselişle 15635 puan, sanayi endeksi yüzde 0.15 oranında artışla 15086 puan seviyesinde hareket ediyor.