AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu savaş suçlusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.Zor günlerde İran'ın yanındayız. Akıncı kısa bir zaman içinde enkazın yerini tespit etti.Netanyahu savaş suçundan sorumludur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıkmalı. Bu gecikmiş bir taleptir. Umarım UCM bunu karara dönüştürür.İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıma kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durdular.Bütün bunlar olurken ABD'den bu doğrultuda duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Burada Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen aynı zamanda da İsrail'deki herkesin güvenliğini tehlikeye atan bir tutum sergiliyor.Bu girişimlerin Netanyahu hükumetinden bağımsız bir yanı yok. Bütün haklar birbirine karışmış olur. Bütün bunlar Netanyahu hükumetini garanti altına almak için yapılıyor.Her egemen devletin kendini savunma hakkı vardır ama başka ülkelerin halklarına saldırma olamaz.'.