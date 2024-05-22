AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu savaş suçlusu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum sivillerin katledildiği saldırıların emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçundan sorumlu olduğunu belirten Ömer Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıkmalı. Bu gecikmiş bir taleptir. Umarım UCM bunu karara dönüştürür." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:
REİSİ'NİN KAZADA ÖLÜMÜ
Zor günlerde İran'ın yanındayız. Akıncı kısa bir zaman içinde enkazın yerini tespit etti.
NETANYAHU'YA TUTUKLAMA TALEBİ
Netanyahu savaş suçundan sorumludur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıkmalı. Bu gecikmiş bir taleptir. Umarım UCM bunu karara dönüştürür.
3 ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALDI
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıma kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durdular.
Bütün bunlar olurken ABD'den bu doğrultuda duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Burada Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen aynı zamanda da İsrail'deki herkesin güvenliğini tehlikeye atan bir tutum sergiliyor.
Bu girişimlerin Netanyahu hükumetinden bağımsız bir yanı yok. Bütün haklar birbirine karışmış olur. Bütün bunlar Netanyahu hükumetini garanti altına almak için yapılıyor.
Her egemen devletin kendini savunma hakkı vardır ama başka ülkelerin halklarına saldırma olamaz.'.