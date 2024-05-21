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Kırklareli'nde fuhuş operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin 'insan ticareti' ve 'fuhşa yer temin' eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda fuhuş yapıtıran 4 şüpheli ile fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın yatkalandı.

Ekleme: 21.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'nde fuhuş operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'insan ticareti', 'fuhuş ve fuhşa yer temini' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli ile fuhuş yaptırılan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Adreste yapılan aramada, 112 uyuşturucu hap, 300 kondom, 153 cinsel içerikli ürün,

1500 Amerikan Doları, 16 bin TL., 5 cep telefonu, hançer, kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.