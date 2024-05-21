Kırklareli'nde fuhuş operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin 'insan ticareti' ve 'fuhşa yer temin' eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda fuhuş yapıtıran 4 şüpheli ile fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın yatkalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'insan ticareti', 'fuhuş ve fuhşa yer temini' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli ile fuhuş yaptırılan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Adreste yapılan aramada, 112 uyuşturucu hap, 300 kondom, 153 cinsel içerikli ürün,1500 Amerikan Doları, 16 bin TL., 5 cep telefonu, hançer, kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.