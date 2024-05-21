Erzincan'da peş peşe depremler

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Erzincan'da sabah saatlerinde 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da saat 06.23 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.