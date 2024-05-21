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Düzce'de ilginç kaza: Havada asılı kaldı

Düzce- Ankara yolunda dorsesi açık kalan kamyonun kaza yapması sonucu ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Ekleme: 21.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Düzce'de ilginç kaza: Havada asılı kaldıOlay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.

Düzce'de ilginç kaza: Havada asılı kaldı

Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.

Düzce'de ilginç kaza: Havada asılı kaldı

HAVADA ASILI KALDI

Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.

Düzce'de ilginç kaza: Havada asılı kaldı

Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.