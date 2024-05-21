Düzce'de ilginç kaza: Havada asılı kaldı
Düzce- Ankara yolunda dorsesi açık kalan kamyonun kaza yapması sonucu ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.
HAVADA ASILI KALDI
Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.
Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.
Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı.
HAVADA ASILI KALDI
Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi.
Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.