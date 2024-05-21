Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.26 oranında yükselişle 10767 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.26 oranında yükselişle 10767 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.21 oranında artışla 14736 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 0.12 oranında yükselişle 15189 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.21 oranında artışla 14736 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 0.12 oranında yükselişle 15189 puan seviyesinden işlem görüyor.