Bodrum'da göçmen operasyonu

Bodrum'da, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Bodrum açıklarında 19 Mayıs günü saat 14.25'te, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 13 kaçak göçmen yakalandı.Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.