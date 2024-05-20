Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bekçitepe mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bekçitepe mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.