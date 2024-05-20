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Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ekleme: 20.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduElazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bekçitepe mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu