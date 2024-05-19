TEM'de zincirleme kaza

Kaza, TEM Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 DFY 614 Plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan araç başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kazaya karışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.Kaza nedeniyle polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne istikametinde 2 şeridi trafiğe kapattı.TEM Otoyolu Ankara istikametinde de kazayı izleyen sürücüler nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazaya karışan Mevlüt Öztabur, 'Ben Sultangazi yönüne doğru orta şeritte ilerliyordum. Araç arkadan çok şiddetli bir şekilde bana vurdu. Benim aracım savruldu ve başka bir araç tekrar bana yandan vurdu. 300-400 metre savrulduk en son bariyerlere çarparak durduk. Bana vuran arkadaş 1.20 alkollü. Araçta ben ve eşimle arkadaşımız vardı. Emniyet kemerimiz takılıydı, ufak tefek sıyrıklarımız var' diye konuştu.