Ezgi Mola'nın güldüren yorumu!

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'dan aşk dolu kareler geldi.Caner Erkin, eşiyle birlikte otomobilde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.Şükran Ovalı, bulunduğu paylaşıma; "Severken abartmayan bizden değildir" notunu düşerken Caner Erkin ise; "Ben daha çok seviyorum ve ben daha çok abartırım" ifadeleriyle karşılık verdi.Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın aşk dolu karelerine Ezgi Mola'dan yorum geldi. Mola, "Caner’imin dip boyası herkesten daha iyi, hayatı bu kadar sevsek yeter be Şüko’m" dedi.Bunun üzerine Şükran Ovalı ise "Ahhhh ah insan özeniyor be Ezoo'm" diyerek karşılık verdi.