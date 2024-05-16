Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.30 oranında yükselişle 10189 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.30 oranında yükselişle 10189 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında artışla 13377 puan, sanayi endeksi yüzde 0.33 oranında yükselişle 14579 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.16 oranında artışla 13377 puan, sanayi endeksi yüzde 0.33 oranında yükselişle 14579 puan seviyesinden işlem görüyor.