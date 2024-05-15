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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 15.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 12 terörist etkisizMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi" denildi.

Açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli... Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz