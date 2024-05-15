İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 21 şüpheli operasyonla yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Terör Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
25 AYRI ADRESE BASKIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
25 AYRI ADRESE BASKIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.