Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmüştü. Son dakika yaşanan gelişmeye göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16.00’da Başkan Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AK Parti Genel Merkezine çağırmış, toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Buradaki mini zirvenin ardından Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmişti.Edinilen son dakika bilgisine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, Başkan Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.