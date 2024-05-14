Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre saat 06.55 sıralarında Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü.