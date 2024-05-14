Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında artışla 10098 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.42 oranında artışla 10098 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.99 oranında yükselişle 13287 puan, sanayi endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 14516 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.99 oranında yükselişle 13287 puan, sanayi endeksi yüzde 0.08 oranında artışla 14516 puan seviyesinden işlem görüyor.