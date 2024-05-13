THY uçağında panik! Pilot acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul - Manchester seferini gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçakta yaşanan bir arıza büyük paniğe neden oldu.Uçağın kabininden dumanlar yükselmesi üzerine hemen durumu pilotlara bildirildi. Pilotlar da kuleden acil iniş talep etti. Kule, pilotun acil iniş talebi üzerine Manchester Havalimanı’ndaki tüm iniş ve kalkışları durdurdu.İl denemede pisti pas geçen THY uçağı ikinci dememede sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Acil inişin hemen ardından uçakta bulunan 277 yolcu indirildi. Uçak bakımı alınarak dönüş uçuşu iptal edildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini bildirildi. Açıklamada ek olarak; yaşanan sıkıntının ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı da aktarıldı.