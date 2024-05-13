MEB açıkladı! Sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar yapılabilecek. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? İşte 2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri.AÖL 3. dönem sınavlar MEB tarafından düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da açıklanan açık öğretim lisesi sınav takvimi çerçevesinde gerçekleştirilecek. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınıyor. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi 2024 AÖL sınav tarihleri.Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak.Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veyaT.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda aşağıdaki tarihlerde olacak.AÖL 3. dönem sınavları 1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’daAÖL 3. dönem sınavları 2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,AÖL 3. dönem sınavları 3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.2023-2024 eğitim öğretim döneminde Açık Öğretim Lisesi'nin 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştirildi. AÖL 3. dönem sınavlarının da yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.