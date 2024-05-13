Esenyurt'ta doğalgaz borusunda patlama!

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısında onarım çalışması vardı. Vinç çatıya malzeme taşıdığı esnada yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yer altı elektrik kablo hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle vinç operatörü yaralanırken yerden fırlayan toprak ve kaya parçaları etrafa saçıldı.Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise olay ilgili çalışma başlattı. Şans eseri patlamanın meydana geldiği noktada yaya olmaması büyük bir facianın önüne geçerken iş yerlerinin ve binaların elektrik panosunda hasar oluştu. Öte yandan fırlayan kaya parçaları, caddenin karşısındaki bir iş yerinin tentesine zarar verdi. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Patlamanın olduğu noktaya yakın bir yerde esnaflık yapan Mehmet Gürbüz, 'İş yerinin kapısının önünde duruyordum, müşteriye bakarken bomba gibi bir etki yarattı. İki defa patlama meydana geldi. Yeraltından kaynaklı alevler çıktı. Vatandaşlar paniğe kapıldı. Sadece kamyon şoförü yaralandı, acil ambulansla hemen hastaneye sevk ettiler. Evlerde iş yerlerinde zararlar var.' ifadelerine yer verdi.Olayın meydana geldiği sokakta yaşayan Ali Han ise, 'Binalarımızın elektrikleri gitti, panolarımız patladı, elektrik saatlerimiz yandı. Caddenin sol tarafı bütün saatler, panolar yandı. Bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.' dedi.