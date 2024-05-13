Araç dereye uçtu! 1 ölü 1 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sabah saatlerinde bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Sivas-Erzincan karayolu Refahiye ilçesi Köroğlu mevkiinde saat 10.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekin G.'nin kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan F.Ş. hayatını kaybederken araç sürücüsü T. G yaralandı.Kazada yaralanan Tekin G. Olay yerine gelen ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.