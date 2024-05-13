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Beyaz Gazete
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9 ilde dolandırıcılara operasyon: 38’i yakalandı!

Bursa merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik düğmeye basıldı. Çağrı merkezi kurarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 38'i yakalandı.

Ekleme: 13.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
9 ilde dolandırıcılara operasyon: 38’i yakalandı!Bursa'da çok sayıda kişinin, internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi.

9 ilde dolandırıcılara operasyon: 38’i yakalandı!

Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

9 ilde dolandırıcılara operasyon: 38’i yakalandı!

Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ilde dolandırıcılara operasyon: 38’i yakalandı!

38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.