Yargıtay’da çifte seçim heyecanı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimler yarın 36'ncı tur oylama ile devam edecek. Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Muhsin Şentürk arasında 25 Mart'tan bu yana yapılan 35 tur oylamada sonuç alınamadı. Ancak yarın gerçekleşecek olan 36'ncı tur oylama kritik bir öneme sahip. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylıktan çekilmesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde yaklaşık 50 gündür yaşanan düğümün yarın çözülmesi bekleniyor. Şentürk'ün mevcut başkan ve aynı zamanda aday olan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.Yargıtay Birinci Başkanlığı için yarın yapılacak 36'ncı turda Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak. Yarın yapılacak 36'ncı tur oylamada adaylardan birinin üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 175'i sağlaması durumunda Yargıtay Birinci Başkanı belirlenecek.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi de yarın yapılacak.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına; 3. Ceza Daire Başkanvekili Hakan Yüksel, 5. Ceza Daire Üyesi Veli Dalgalı, 5. Ceza Daire Başkanı Yaşar Şimşek, 2. Ceza Daire Başkanı Yusuf Kuzu, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol aday olurken, son olarak Yargıtay Birinci Başkanlığı yarışından çekilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na adaylığını açıkladı.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.Yarın gerçekleştirilecek seçimlerin ardından en çok oy alan 5 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, isimlerin sunulmasının ardından 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Daha sonra seçim sonucu Resmi Gazete'de ilan edilecek.Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan 5 adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor. Yeni seçilecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.