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Malatya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 11.05.2024 - 08:56 Güncelleme: 11.05.2024 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem!Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 07.46 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

Malatya'da deprem!