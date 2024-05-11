Malatya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 07.46 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.