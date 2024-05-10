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Bursa'da korku dolu anlar! Minibüs alev aldı

Bursa'da otoyolda seyir halindeki servis minibüsü alev alev yanarken, servisin boş olması faciayı önledi.

Ekleme: 10.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da korku dolu anlar! Minibüs alev aldıBursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda, servis minibüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Bursa'da korku dolu anlar! Minibüs alev aldı

Alevler kısa sürede büyürken, minibüste tek olan sürücü aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.