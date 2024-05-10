Bursa'da korku dolu anlar! Minibüs alev aldı
Bursa'da otoyolda seyir halindeki servis minibüsü alev alev yanarken, servisin boş olması faciayı önledi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda, servis minibüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı.
Alevler kısa sürede büyürken, minibüste tek olan sürücü aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Alevler kısa sürede büyürken, minibüste tek olan sürücü aracı terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.