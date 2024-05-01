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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Ekleme: 1.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 1.05.2024 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.

Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı