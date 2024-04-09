Malatya'da deprem meydana geldi
AFAD'ın açıklamasına göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.38 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre; depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre; depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.