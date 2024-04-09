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Malatya'da deprem meydana geldi

AFAD'ın açıklamasına göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.38 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 9.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 9.04.2024 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem meydana geldiİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 14.13 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Malatya'da deprem meydana geldi