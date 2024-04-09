Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Ramazan Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,“Paylaşmanın ve sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel halini yaşadığımız bir bayrama daha sağlık içerisinde erişmenin huzurunu yaşıyoruz.İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı’nı karşılamanın sevincini yaşasak da Filistin başta olmak üzere zulüm altındaki coğrafyalardaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, masumların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kültürümüzde çok özel bir yere sahip olan, sevinçleri çoğalttığımız, acıları azalttığımız bayramlar aynı zamanda dayanışmamızı büyütme, kardeşliğimizi güçlendirme zamanlarıdır. Bu anlayışla Türkiye olarak, dünyanın gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kalan Gazze’li kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.Bayramı aileleriyle, akrabalarıyla geçirmek üzere yollarda olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, gidiş ve dönüş yolunda trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum.Sağlıkla ve huzurla geçireceğimiz nice bayramlar dileğiyle, yediden yetmişe bu heyecanı yüreğinde taşıyan milletimize hayırlı bayramlar diliyorum.”