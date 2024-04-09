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Beyaz Gazete
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Erdoğan'dan Aliyev'e bayram tebriği telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı.

Ekleme: 9.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 9.04.2024 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'dan Aliyev'e bayram tebriği telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı.

Telefon görüşmesinde iki lider, Azerbaycan-Türkiye dostluk, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin gelecekte her alanda gelişip güçleneceğine duydukları güveni dile getirerek, işbirliğinin olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.