Erdoğan'dan Aliyev'e bayram tebriği telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı.Telefon görüşmesinde iki lider, Azerbaycan-Türkiye dostluk, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin gelecekte her alanda gelişip güçleneceğine duydukları güveni dile getirerek, işbirliğinin olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.