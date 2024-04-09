Erdoğan'dan Aliyev'e bayram tebriği telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak Ramazan Bayramını kutladı.
Telefon görüşmesinde iki lider, Azerbaycan-Türkiye dostluk, kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin gelecekte her alanda gelişip güçleneceğine duydukları güveni dile getirerek, işbirliğinin olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.