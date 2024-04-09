Başkan Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte siyasi liderler hem ailelerine vakit ayıracak hem de çeşitli bayram programlarına katılacak. Başkan Erdoğan'ın Ankara dışında ailesiyle birlikte olması beklenirken, partilerin bayramın ikinci günü bayramlaşacağı öğrenildi.

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Başkan Erdoğan'ın bayram boyunca resmi programı bulunmuyor. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı ailesi ile Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek. Özel'in bayramda Başkan Erdoğan'ın arayacağını ve bayramını tebrik edeceği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramı İstanbul'da geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü partililerle bayramlaşmak için buluşacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'da olacak.Partiler arası bayramlaşma her zaman olduğu gibi bayramın 2. günü yapılacak. Birbirini ziyaret edecek parti temsilcilerinin seçim sonuçlarını ve sivil anayasayı görüşmesi bekleniyor.