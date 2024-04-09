Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerifi daha hüzünle uğurluyor; ardından gelen bayramı muhabbet ve coşku ile karşılıyoruz.Ne yazık ki başta Filistin olmak üzere, dünyanın birçok yerinde bayram sevincini yaşaması gereken çocuklar, gözyaşları içinde bayrama giriyor.Duam odur ki mübarek Ramazan Bayramı; müslümanlara, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e ve bütün mazlumlara yapılan zulümlerin son bulmasına vesile olsun.Ramazan ayı içerisinde, yoğun bir seçim atmosferinin ardından 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri'ni demokrasimize yakışır bir olgunlukla neticelendirdik. Aldığımız sonuçlar ülkemiz için hayırlı olsun.Önümüzdeki seçimsiz geçireceğimiz dört yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bin yıl önce vatan kıldığımız bu topraklardaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını, eser ve hizmet siyasetimizle taçlandıracağız.Yürekten inanıyorum ki 2028 ve 2038'e emin adımlarla yürüyeceğiz. Milletimize daha pek çok hizmeti götürecek, vatanımızı topyekûn kalkındırmayı sürdüreceğiz.Bayram sevinci yaşayacağımız bu güzel günlerin hüzne dönüşmemesi için yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Toplu yaşam alanlarımızda kurallara uymak; ilk önce birbirimizin hukukuna sahip çıkmak demektir. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Özellikle sürücülerimizin yorgunken araç kullanmamaları ve mutlaka emniyet kemeri takmaları trafik ve yol güvenliği için son derece önemlidir.Bu düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum.