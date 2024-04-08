Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselerek 9.639,23 puanla rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 9.639,23 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.