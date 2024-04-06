YSK'dan Kütahya kararı: Oylar yeniden sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Kütahya'da kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.CHP, Kütahya'da il seçim kurulunun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz etmişti. YSK bu itirazı reddetti. Kütahya'da oylar yeniden sayılacak.Yerel seçimlerde Kütahya'da resmi olmayan sonuçlara göre Kütahya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 29'unu alan CHP'nin adayı Eyüp Kahveci belediye başkanlığını kazandı. İlçelerin 3'ündü CHP, 1'inde Yeniden Refah Partisi, 6'sında MHP, 2'sinde ise AK Parti kazandı.MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı sandıklarda usulsüzlükler olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulundu.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Kütahya'da kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdiği öğrenildi.