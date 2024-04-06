Bakırköy'de 'bomba ihbarı' paniği! Valilik'ten açıklama geldi
Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, hırsızlık yaparken yakalanan bir şüphelinin "bomba var" diyerek bağırmasıyla pazar yerinde büyük panik oluştu. İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Olay saat 13.15 sıralarında Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında yaşandı.
HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI, 'BOMBA' YALANINA SARILDI
İddiaya göre, pazarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı.
Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler kaçmaya başladı.
Can havliyle kendilerini pazardan atlamaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya böyle yansıdı.
METROLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Öte yandan ihbar yalanını duyup kaçmaya çalışanların metrolarda yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan İstanbul Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"06.04.2024 günü Bakırköy İlçemizde kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında “halk pazarında bomba paniği” şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın, semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının “pazarda bomba var” şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir.
Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür.
Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir."
HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI, 'BOMBA' YALANINA SARILDI
İddiaya göre, pazarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı.
Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler kaçmaya başladı.
Can havliyle kendilerini pazardan atlamaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya böyle yansıdı.
METROLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Öte yandan ihbar yalanını duyup kaçmaya çalışanların metrolarda yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan İstanbul Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"06.04.2024 günü Bakırköy İlçemizde kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında “halk pazarında bomba paniği” şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın, semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının “pazarda bomba var” şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir.
Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür.
Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir."