Tekirdağ'da fabrika yangını! Müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında, bazı işçiler dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Yangın, saat 13.30 sıralarında Ergene ilçesinin Çerkezköy kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.