Okullarda ikinci ara tatil başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak. Öğrenciler, 15 Nisan'da ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili bugün başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci tatile çıkıyor.
Öğrenciler, 9 günlük ara tatilin ardından 15 Nisan’da ders başı yapacak. 14 Haziran cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci tatile çıkıyor.
Öğrenciler, 9 günlük ara tatilin ardından 15 Nisan’da ders başı yapacak. 14 Haziran cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.