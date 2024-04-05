Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 182 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 5 saldırı düzenlediği, 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 82 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 91'e, yaralananların sayısının ise 75 bin 750'ye yükseldiği aktarıldı.