Şanlıurfa merkezli 7 ilde dev operasyon: 21 gözaltı

Şanlıurfalı merkezli 7 ilde kendilerini hâkim, savcı, polis ve asker olarak tanıtarak vatandaşları dolandırılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 119 polisin katıldığı operasyonda belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin kaldıkları adreste gerçekleştiren ekipler, 19 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet laptop, adet flash bellek ele geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin mağdur vatandaşları 7 milyon 560 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.