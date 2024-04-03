Survivor'da gerginlik! Konsey öncesi...

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star yine heyecanlı bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.Kıran kırana geçen mücadelede Kırmızı Takım, Mavi Takım'ı 12-10 yenerek dokunulmazlığı kazanıp rahat bir nefes aldı.Ancak yarışmada yaşanan tartışma oyunu gölgede bıraktı. Geriden gelen kırmızı takım galip taraf olurken oyun sonu Poyraz'ın "Potaya geleceğim" iddiaları sebebiyle kırmızı takımın "Oooo Poyraz" diye sevinmeleri gerginlik yarattı.Poyraz, karşı takıma küfürlü sözler sarf edince Atakan da sinirlendi.Atakan, Poyraz için "Cezasını siz vermezseniz, ben vereceğim" derken; Yunus Emre'nin olaya gülerek dahil olması ve kötü sözler söylemesi Seda'nın isyan etmesine sebep oldu. Konseyde Acun Ilıcalı, Hakan'a olay sırasındaki yorumu sebebiyle sitem ederken, Yunus Emre'ye ayrı bir parantez açacağını söyledi.Yunus Emre'ye verdi veriştirdi: Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye...Ilıcalı "Ben uslanmam diyorsun, ben düzelmem diyorsun. Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye. Sana ayrı bir parantez açacağım" dedi.Önce Seda'ya laf atan Yunus Emre, ardından o konuşurken gülüp "Acun ağabey ben çıksam mı? Dinlemek istemiyorum bu kadını" dedi. Seda, gerginlik sırasında Yunus Emre'nin sözleriyle onu uyardığını ifade edince; Yunus Emre "Ben ne demişim? Hep bir ağızdan söyleyin" dedi.Sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Sen kendini nerede zannediyorsun? Karşılıklı konuşmayın, sus Yunus Emre" ifadelerini kullandı.Ardından da Ilıcalı, "Seda sana ya da annene küfür etmedi" deyince, Yunus Emre "Ben ne dediğini duydum, bunu da bana yediremezsin" dedi.Bunun üzerine iyice öfkelenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" dedi.Önce Poyraz'a kırmızı takım üyelerine ettiği küfür sebebiyle 2 ödülden men cezası veren Ilıcalı, Yunus Emre'ye de "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diyerek onun da 2 ödülden yararlanamayacağını söyledi.