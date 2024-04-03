  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,41 - 34,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın!

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıtların bulduğu alanda yangın başladı. Yangın çevre iş yerlerine de sıçradı.

Ekleme: 3.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 3.04.2024 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın!Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'da korkutan yangın! Alevler çevre iş yerlerine de sıçradı 

Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın!