Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ankara'da korkutan yangın! Alevler çevre iş yerlerine de sıçradıBölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.