Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.Depremin derinliği ise 9.65 km olarak duyuruldu.Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 km olarak açıklanmıştı.