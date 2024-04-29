Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nden bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin ardından verileri paylaştı.
Ege Denizi'nde saat 07.24 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD verileri paylaşırken büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 9.65 km olarak duyuruldu.
SABAHA KARŞI DA DEPREM OLMUŞTU
Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 km olarak açıklanmıştı.
Depremin derinliği ise 9.65 km olarak duyuruldu.
SABAHA KARŞI DA DEPREM OLMUŞTU
Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.07 sıralarında bir deprem daha meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.89 km olarak açıklanmıştı.