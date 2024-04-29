CHP'den yandaşa iltimas dönemi

Liyakatı ağızından düşürmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), seçim sonrası adeta yandaşa kıyak ve iltimas dönemi açıldı.İzmir Büyükşehir'de başkanlık koltuğunu Tunç Soyer'den devralan CHP'li Cemil Tugay da yandaş ve partili isimleri peşpeşe kadrosuna katmaya devam ediyor.CHP Eski PM üyesi ve aynı zamanda Gaziemir eski ilçe başkanı Umut Tekin'i büyükşehir belediyesine bağlı İZELMAN şirketine genel müdür olarak atayan Tugay, dün bir atamaya daha imza attı.Tugay son olarak, yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkanlığı için MHP'li Rakibi Serkan Acar'la girdiği yarışı kaybeden CHP'li Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç'ü, görevden aldığı Özgür Ozan Yılmaz'ın yerine, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı'na atadı. Özgür Ozan Yılmaz ise Fen İşleri Daire Başkanı oldu. Tugay'ın, Güç'ü genel sekreter yardımcılığı görevine getirmesi kulislerde 'Seçimde kaybetti ama bürokraside kazandı' yorumlarına yol açtı.